Кормушка Иванов
Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
- ФИО
- Кормушка Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1664
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 33
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1678
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Юрьев-Польский
- Волость
- Флорищенская
- Место
- с. Флорищи (Фролищи)
- Место события
- с. Флорищи (Фролищи), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- РГАДА: ф.1209, оп.1, д.12469, лист: 627 об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 33
01 | Ванька Дементьев: | крестьянин - глава |
02 | Кормушка Иванов: 14 лет | крестьянин - сын [1] |
03 | Якушко Иванов: 10 лет | крестьянин - сын [1] |
04 | Еремка Иванов: 2 года | крестьянин - сын [1] |
05 | Микулка Иванов: , 6 месяцев | крестьянин - сын [1] |
06 | Ванька Данилов: 10 лет | крестьянин - племянник [1] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым
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