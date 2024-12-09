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Стенька Тимошкин

Из справочника
Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
ФИО
Стенька Тимошкин
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1674
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
7
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1678
Губерния
Владимирская
Уезд
Юрьев-Польский
Волость
Флорищенская
Место
с. Флорищи (Фролищи)
Место события
с. Флорищи (Фролищи), Флорищенская вол., Юрьев-Польский у., Владимирская губ.
Архивный код
РГАДА: ф.1209, оп.1, д.12469, лист: 626
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись 17 века по Флорищенской вотчине (Юрьев-Польский уезд, Тихотин стан)
Номер семьи: 7
01 | Тимошка Иванов: | крестьянин - глава |
02 | Фетка Тимошкин: 12 лет | крестьянин - сын [1] |
03 | Ротька Тимошкин: 10 лет | крестьянин - сын [1] |
04 | Мишка Тимошкин: 8 лет | крестьянин - сын [1] |
05 | Оношка Тимошкин: 6 лет | крестьянин - сын [1] |
06 | Стенька Тимошкин: 4 года | крестьянин - сын [1] |
07 | Афонька Тимошкин: 2 года | крестьянин - сын [1] |
08 | Анкушка Тимошкин: , 6 месяцев | крестьянин - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Михайловичем Корешковым

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