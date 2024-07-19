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Васильев Арсений

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Арсений
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 173.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58554
Васильев Арсений
Текст оригинальной записи
Васильев Арсений д. Ст. Горки Весьегон. у. Барс. в.

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