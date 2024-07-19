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Борисов Архип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Борисов Архип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 173.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58551
Борисов Архип
Текст оригинальной записи
Борисов Архип д. Костыгова Весьег. у. Барс. в.

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