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Арефьев Павел

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Арефьев Павел
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20,25
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 173.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58543
Арефьев Павел
Текст оригинальной записи
Арефьев Павел д. Погорелова Боров. у. Черн. в.

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