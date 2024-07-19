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Анисифоров Фома

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Анисифоров Фома
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,65
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Место события
Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 173.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58541
Анисифоров Фома
Текст оригинальной записи
Анисифоров Фома д. Погорелова Бор. у. Чер. и Б. в.

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