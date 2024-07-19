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Трофимов Андриан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Трофимов Андриан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Буякова
Место события
Буякова, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 172.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58502
Трофимов Андриан
Текст оригинальной записи
Трофимов Андриан д. Буякова

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