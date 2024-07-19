Самойлов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойлов Степан

Самойлов Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Самойлов Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Бор
Место события
Бор, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 172.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58487
Самойлов Степан
Текст оригинальной записи
Самойлов Степан д. Бор

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.