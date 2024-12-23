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Самсонов Роман

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Самсонов Роман
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Олехнова
Место события
Олехнова, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 172.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58484
Самсонов Роман
Текст оригинальной записи
Самсонов Роман д. Олехнова

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