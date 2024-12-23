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Савельев Тимофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савельев Тимофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Лукинскаго
Место события
Лукинскаго, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 171.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58479
Савельев Тимофей
Текст оригинальной записи
Савельев Тимофей д. Лукинскаго

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