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Семенов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Семенов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
22,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Лаптева
Место события
Лаптева, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 171.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58475
Семенов Иван
Текст оригинальной записи
Семенов Иван д. Лаптева

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