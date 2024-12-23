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Петров Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Вяльцева
Место события
Вяльцева, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 171.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58453
Петров Семен
Текст оригинальной записи
Петров Семен д. Вяльцева

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