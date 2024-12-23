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Орлов Иван Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Орлов Иван Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Аносова
Место события
Аносова, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 171.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58452
Орлов Иван Васильевич
Текст оригинальной записи
Орлов Иван Васильевич д. Аносова

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