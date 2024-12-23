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Никитин Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никитин Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Осипова
Место события
Осипова, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 171.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58446
Никитин Александр
Текст оригинальной записи
Никитин Александр д. Осипова

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