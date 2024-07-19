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Никифоров Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никифоров Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Большой Горки
Место события
Большой Горки, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 171.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58440
Никифоров Яков
Текст оригинальной записи
Никифоров Яков д. Большой Горки

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