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Моисеев Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Моисеев Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Буякова
Место события
Буякова, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 171.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58436
Моисеев Алексей
Текст оригинальной записи
Моисеев Алексей д. Буякова

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