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Михайлов Тимофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Тимофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Лубенскаго
Место события
Лубенскаго, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 170.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58422
Михайлов Тимофей
Текст оригинальной записи
Михайлов Тимофей д. Лубенскаго

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