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Миролюбов Хрисанф

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Миролюбов Хрисанф
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
664 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место события
Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 170.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58414
Миролюбов Хрисанф
Текст оригинальной записи
Миролюбов Хрисанф д. Алферихи в Чернян. в.

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