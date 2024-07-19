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Липатов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Липатов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Большой Горки
Место события
Большой Горки, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 170.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58413
Липатов Иван
Текст оригинальной записи
Липатов Иван д. Большой Горки

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