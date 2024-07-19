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Кузьмин Аммос

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузьмин Аммос
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Бол. Горки
Место события
Бол. Горки, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 170.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58403
Кузьмин Аммос
Текст оригинальной записи
Кузьмин Аммос д. Бол. Горки

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