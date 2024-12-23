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Конюков Федор Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Конюков Федор Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25,67
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Козлова
Место события
Козлова, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 170.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58396
Конюков Федор Петрович
Текст оригинальной записи
Конюков Федор Петрович д. Козлова

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