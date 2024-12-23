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Игнатьев Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Игнатьев Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Курилова
Место события
Курилова, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 169.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58379
Игнатьев Андрей
Текст оригинальной записи
Игнатьев Андрей д. Курилова

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