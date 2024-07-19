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Захаров Клементий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Захаров Клементий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Малой Горки
Место события
Малой Горки, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 169.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58356
Захаров Клементий
Текст оригинальной записи
Захаров Клементий д. Малой Горки

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