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Жерновков Петр Федоров*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Жерновков Петр Федоров*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21,67
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Жарков
Место события
Жарков, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 169.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58354
Жерновков Петр Федоров*
Текст оригинальной записи
Жерновков Петр Федоров. д. Жарков

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