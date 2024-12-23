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Екимов Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Екимов Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
120 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Редры
Место события
Редры, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 169.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58353
Екимов Андрей
Текст оригинальной записи
Екимов Андрей д. Редры в Черн. в.

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