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Ермолаев Илья

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ермолаев Илья
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
28,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Городка
Место события
Городка, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 168.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58342
Ермолаев Илья
Текст оригинальной записи
Ермолаев Илья д. Городка

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