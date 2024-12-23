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Герасимов Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Герасимов Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Осипова
Место события
Осипова, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 168.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58312
Герасимов Василий
Текст оригинальной записи
Герасимов Василий д. Осипова

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