Григорьев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Павел

Григорьев Павел

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Григорьев Павел
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
120 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Редры
Место события
Редры, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 168.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58308
Григорьев Павел
Текст оригинальной записи
Григорьев Павел д. Редры

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.