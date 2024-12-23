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Владимиров Исак

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Владимиров Исак
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Лубенского
Место события
Лубенского, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 167.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58296
Владимиров Исак
Текст оригинальной записи
Владимиров Исак д. Лубенского

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