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Васильев Мирон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Мирон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Жарков
Место события
Жарков, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 167.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58281
Васильев Мирон
Текст оригинальной записи
Васильев Мирон д. Жарков

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