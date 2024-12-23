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Афанасьев Григорий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Афанасьев Григорий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Анисимова
Место события
Анисимова, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 167.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58268
Афанасьев Григорий
Текст оригинальной записи
Афанасьев Григорий д. Анисимова

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