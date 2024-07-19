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Ананьин Никита

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ананьин Никита
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Сопок
Место события
Сопок, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 166.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58250
Ананьин Никита
Текст оригинальной записи
Ананьин Никита д. Сопок

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