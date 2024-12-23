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Андреев Мирон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Андреев Мирон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Коровина
Место события
Коровина, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 166.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58244
Андреев Мирон
Текст оригинальной записи
Андреев Мирон д. Коровина

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