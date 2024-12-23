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Александров Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Александров Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чернянская волость
Место
Лаптева
Место события
Лаптева, Чернянская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 166.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58241
Александров Степан
Текст оригинальной записи
Александров Степан д. Лаптева

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