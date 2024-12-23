Яковлев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Дмитрий

Яковлев Дмитрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Дмитрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Муравьева
Место события
Муравьева, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 166.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58222
Яковлев Дмитрий
Текст оригинальной записи
Яковлев Дмитрий д. Муравьева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.