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Лучанов Яков Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лучанов Яков Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Еськина
Место события
Еськина, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 165.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58216
Лучанов Яков Николаевич
Текст оригинальной записи
Лучанов Яков Николаевич д. Еськина

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