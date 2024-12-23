Федосеев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеев Василий

Федосеев Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федосеев Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Новоселки
Место события
Новоселки, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 165.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58201
Федосеев Василий
Текст оригинальной записи
Федосеев Василий д. Новоселки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.