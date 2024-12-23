Федоров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Николай

Федоров Николай

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Николай
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Ядрова
Место события
Ядрова, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 165.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58192
Федоров Николай
Текст оригинальной записи
Федоров Николай д. Ядрова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.