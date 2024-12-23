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Федоров Кирилл

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Кирилл
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Беззубцева
Место события
Беззубцева, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 165.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58181
Федоров Кирилл
Текст оригинальной записи
Федоров Кирилл д. Беззубцева

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