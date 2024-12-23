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Фаддеев Роман

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фаддеев Роман
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Федова
Место события
Федова, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 164.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58168
Фаддеев Роман
Текст оригинальной записи
Фаддеев Роман д. Федова

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