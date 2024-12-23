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Тимофеев Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тимофеев Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Мелестовки
Место события
Мелестовки, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 164.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58153
Тимофеев Федор
Текст оригинальной записи
Тимофеев Федор д. Мелестовки

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