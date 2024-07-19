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Тимофеев Калина

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тимофеев Калина
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Русского Пестова
Место события
Русского Пестова, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 164.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58149
Тимофеев Калина
Текст оригинальной записи
Тимофеев Калина д. Русского Пестова

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