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Савинов Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савинов Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Нов. Пестова
Место события
Нов. Пестова, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 163.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58101
Савинов Яков
Текст оригинальной записи
Савинов Яков д. Нов. Пестова

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