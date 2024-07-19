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Семенов Аркадий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Семенов Аркадий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Слудок
Место события
Слудок, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 163.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58093
Семенов Аркадий
Текст оригинальной записи
Семенов Аркадий д. Слудок

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