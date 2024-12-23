Савельев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельев Яков

Савельев Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савельев Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
28,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Оборнева
Место события
Оборнева, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 162.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58086
Савельев Яков
Текст оригинальной записи
Савельев Яков д. Оборнева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.