Прохоров Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоров Константин

Прохоров Константин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Прохоров Константин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Почугинска
Место события
Почугинска, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 162.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58070
Прохоров Константин
Текст оригинальной записи
Прохоров Константин д. Почугинска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.