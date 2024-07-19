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Прокофьев Антип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Прокофьев Антип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Печеной Горки
Место события
Печеной Горки, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 162.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58067
Прокофьев Антип
Текст оригинальной записи
Прокофьев Антип д. Печеной Горки

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