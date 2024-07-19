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Павлов Илья

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Павлов Илья
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Русского Пестова
Место события
Русского Пестова, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 161.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58029
Павлов Илья
Текст оригинальной записи
Павлов Илья д. Русского Пестова

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