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Осипов Карп

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Осипов Карп
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
27,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Тимофеева
Место события
Тимофеева, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 161.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 58014
Осипов Карп
Текст оригинальной записи
Осипов Карп д. Тимофеева

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