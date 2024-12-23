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Никитин Тимофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никитин Тимофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Охонская волость
Место
Мелестовки
Место события
Мелестовки, Охонская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 160.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 57989
Никитин Тимофей
Текст оригинальной записи
Никитин Тимофей д. Мелестовки

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